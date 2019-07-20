وفاة 6 أشخاص غرقا خلال الـ48 ساعة الاخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم، غرقا، في الشواطئ والمجمعات المائية عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الاخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، فقد قامت عناصر الحماية المدنية، بانتشال جثث 6 اشخاص توفوا غرقا.

ويتعلق الامر، بشخص يبلغ من العمر 35 سنة، توفى بشاطئ ممنوع للسباحة، على الجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 49 سنة، غرقا، في منطقة ممنوعة للسباحة، بجيجل.

وكذا وفاة مراهقين، يبلغان من العمر 19 سنة، غرقا، بسد في المدية، ووفاة شخص آخر يبلغ من العمر 31 سنة، ببركة مائية، بإليزي.

بالإضافة إلى وفاة شخص آخر، يبلغ من العمر 33 سنة، لقي حتفه في حاجز مائي بتيبازة.