وفاة 6 أشخاص غرقا خلال يومين

توفي 6 أشخاص غرقا خلال 48 ساعة الأخيرة على مستوى عدّة ولايات من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأضاف البيان، أنّ وحدات الحماية المدنية تدخلت على مستوى ولاية البليدة لانتشال جثة شخص.

يبلغ من العمر 28 سنة متوفي غرقا في سد فروخة ببلدية صومعة.

وبولاية معسكر تدخلت عناصر الحماية لانتشال جثتين لمراهقين يبلغان من العمر 16 سنة غرقا في حاجز مائي ببلدية فروحة.

أما بولاية تلمسان توفى شاب يبلغ من العمر 21 سنة غرقا في شاطئ ممنوع للسباحة الصخرة السوداء.

ببلدية حنين و في ولاية وهران توفى طفل غرقا يبلغ من العمر 10 سنوات في شاطئ مسموح للسباحة ببلدية بوسفر.

كما انتشلت عناصر من الحماية المدنية بولاية مستغانم جثة مراهق يبلغ من العمر 18 سنة متوفي غرقا في شاطئ مسموح للسباحة الصبلات غرب ببلدية مزغران.

من جهة أخرى سجلت مصالح الحماية وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور وإصابة 51 آخرون في 8 حوادث للمرور.

سجلت على المستوى الوطني خلال نفس الفترة.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى تسبّب بوفاة 02 أشخاص و إصابة آخر بجروح.

على إثر حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بالمكان المسمى مناد ببلدية العطاف.