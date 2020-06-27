وفاة 6 أشخاص غرقا خلال 24 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم غرقا عبر مختلف ولايات الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفادت به وحدات الحماية المدنية، نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن حالات الغرق سجلت في كل من ولاية تيبازة، أين توفت طفلة تبلغ من العمر 14 سنة في البحر بشاطئ بلدية حجرة النص.

وسجلت بولاية عين تموشنت وفاة طفل يبلغ من العمر 14 سنة في البحر بالمكان المسمى حافر الجمل بلدية بني صاف.

فيما سجلت ولاية الواد من جهتها وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات ببركة مائية بحي البناء الذاتي ببلدية الواد.

في حين سجلت ولاية المدية وفاة 3 أشخاص غرقا يبلغون من العمر 85 سنة، 50 سنة و 10 سنوات في مجمع مائي بالمكان المسمى لقواط ببلدية جواب دائرة سواغي.