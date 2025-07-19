وفاة 6 أشخاص غرقا وإنقاذ 1410 آخرين خلال يوم!

لقي 6 أشخاص حتفهم، وتم إنقاذ 1410 آخرين، في حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 4962 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 17 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1904 تدخلات تمّ خلالهم، إنقاد 1410 أشخاص، وانتشال 6 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 222 تدخلا، أسفرت عن 3 حالات وفاة، وجرح 328 آخرين.