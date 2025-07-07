وفاة 6 أشخاص غرقا وإنقاذ 440 آخرين خلال يوم!

لقي 6 أشخاص حتفهم، وتم إنقاذ 440 آخرين من الغرق، في عدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، 3447 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 166 تدخل، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، وجرح 266 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 651 تدخل تم خلالهم، إنقاد 440 شخصا، فيما تم إنتشال 06 حالات وفاة.