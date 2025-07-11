وفاة 6 أشخاص غرقا وإنقاذ 580 آخرين خلال 24 ساعة!

لقي 6 أشخاص حتفهم، وتم إنقاذ 580 آخرين، في حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنيةن بلغ إجمالي التدخلات، 4211 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

وبالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 802 تدخل، تم خلالهم، إنتشال 6 حالات وفاة، وإنقاد 580 شخصا آخرين.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 234 تدخل، أسفرت عن وفاة شخصين،وجرح 275 آخرين.