وفاة 6 أشخاص في الحوادث خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 6 أشخاص اليوم الجمعة، في حوادث المرور، وتعرض 11 شخصا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3301 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، تم تسجيل 145 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص، وجرح 166 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الإختناق بالغاز، فد تم تسجيل 4 تدخلات، تم خلالها إسعاف 11 شخصًا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.