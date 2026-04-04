وفاة 6 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حصيلة ثقيلة في حوادث المرور، حيث لقي 06 أشخاص حتفهم وأصيب 209 آخرون بجروح متفاوتة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، أحصت الوحدات 9 تدخلات أسفرت عن وفاة شخص واحد. فيما تمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ وإسعاف 12 شخصاً من خطر الموت اختناقاً.

وبشكل عام، بلغ إجمالي تدخلات وحدات الحماية المدنية في مختلف المجالات 2719 تدخلاً. وهو ما يعكس وتيرة عمل مكثّفة بمعدل استجابة يقدر بتدخل واحد كل 31 ثانية.