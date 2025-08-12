وفاة 6 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!

كشفت مصالح الحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت فرقها 3878 تدخلاً بمعدل تدخل كل 22 ثانية عبر مختلف أنحاء الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شملت هذه التدخلات حالات متنوعة، أبرزها حوادث المرور. حيث سجلت فرق الإنقاذ 202 تدخلاً من أجل حوادث المرور. والتي خلفت وفاة 6 أشخاص وإصابة 256 آخرين بجروح مختلفة.

وفيما يخص حوادث الغرق، تدخلت مصالح الحماية المدنية في 839 حادثة غرق. حيث تمكنت من إنقاذ 527 شخصًا. كما شهدت هذه الحوادث وفاة شخصين.

وتؤكد هذه الأرقام على حجم المجهودات المتواصلة التي تبذلها فرق الحماية المدنية لضمان سلامة المواطنين في مختلف الظروف. داعيةً في الوقت نفسه إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر.