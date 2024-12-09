وفاة 6 أشخاص في الحوادث خلال يوم

توفي 6 أشخاص، وأصيب 163 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم خلال نفس الفترة، تسجيل إسعاف 15 شخصا تعرضوا للاختناق بالغاز.

وبلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2952 تدخلا، بمعدل كل تدخل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، تم تسجيل 142 حادثا، خلفت وفاة 6 أشخاص، وجرح 163 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الاختناق بالغاز، فقد سُجلت 5 تدخلات، تم من خلالها إسعاف 15 شخصا، فيما لم يتم تسجبل أية حالة وفاة.