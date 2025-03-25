وفاة 6 أشخاص في الحوادث خلال يوم!

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 260 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2215 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 39 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المددنية، 204 تدخلًا، في الحوادث التي أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وجرح 260 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخل واحد، تم خلاله إسعاف شخص.