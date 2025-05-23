وفاة 6 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة!

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 240 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات 2971 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 200 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وجرح 240 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخلين، تم خلالهما إسعاف 4 أشخاص، فيما تم تسجيل حالة وفاة.