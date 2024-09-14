وفاة 6 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 6 أشخاص حتفهم، إثر حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2502 تدخل بمعدل تدخل كل 34 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 140 تدخلاً، حيث خلفت هذه التدخلات 192 جريحا و6 وفيات.

أما فيما يخص حوادث الغرق، فقد سجلت ذات المصالح 218 تدخلاً، تم من خلالها إنقاذ 156 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.