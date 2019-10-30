وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 6 أشخاص وأصيب 26 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في 10 حوادث مرور وقعت بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، تم تسجيل أثقل حصيلة في إليزي بوفاة 3 أشخاص، بعد إنقلاب شاحنة لنقل الأغنام.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 3، بالمكان المسمى سرسوف برج الحواس، ببلدية جانت.

ومن جهة أخرى، قامت عناصر الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بتقديم الإسعافات الاولية لـ5 أشخاص، جراء إختناقهم بغاز أحادي الكربون، ببرج بوعريريج ومعسكر.

كما قامت ذات المصالح، بإخماد حريقين “حضري وصناعي”، في كل من وهران وجيجل.