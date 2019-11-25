وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 44 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر عدة حوادث مرور، بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، سجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، في بشار، بوفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح.

وتم إسعاف المصابين من طرف ذات المصالح، وتحويلهم إلى المؤسسات الإستشفائية.

كما قامت ذات العناصر، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 7 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات، تيبازة، والمسيلة والمدية، حيث تم اسعاف الضحايا في مكان الحوادث ونقلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات.

بينما تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 41 سنة، متسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد ناري داخل كوخ في تيبازة.

من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بإخماد 4 حرائق حضرية، وصناعية بكل من ولاية الجزائر ، وبومرداس ، وأم البواقي وتيسمسيلت.

وأدت هذه الحرائق إلى إصابة 3 أشخاص بصعوبة في التنفس إثر استنشاقهم الدخان، نتيجة حريق شب داخل مخزن للمواد الغذائية ببلدية باب الزوار بالعاصمة.

وعموما، تم تسجيل 2889 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، خلال ذات الفترة.