وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 8 آخرون بجروح، في 6 حوادث مرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعدة مناطق من الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، تم تسجيل أثقل حصيلة بسيدي بلعباس، بوفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح، إثر اصطدام بين سيارة سياحية، وشاحنة.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الاسعافات الاولية لـ8 أشخاص، جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم إلى المراكز الصحية.

كما تدخلت وحدات الحماية، من أجل إخماد 6 حرائق حضرية، وصناعية ومختلفة.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات الجزائر وتمنراست، وقسنطينة وتيارت وخنشلة.

وأدت هذه الحرائق، إلى إصابة 6 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى والثانية بتيارت.

إلى جانب إصابة 5 ضحايا ببداية إختناق، إثر استنشاقهم الدخان بقسنطينة على اثر حريق شب بشقة بالمكان المسمى ماسينيسا ببلدية الخروب.

وتم اسعاف الضحايا في عين المكان، حسب ذات البيان.