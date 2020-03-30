وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، 2437 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 29 إلى 30 مارس الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شملت هذه التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، كحوادث المرور والحوادث المنزلية والإجلاء الصحي وإخمــاد الحرائق.

وتدخلت ذات الوحدات، خلال نفس الفترة، على اثر عدة حوادث مرور منها 7 الأكثر دموية، تسببت في وفاة 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور، بتمنراست، بوفاة شخص وإصابة شخصين آخرين، على اثر إنقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 01 ببلدية ودائرة تمنراست.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، وخلال نفس الفترة، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ11 شخص مختنقين جراء استنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من جهاز المدفئة وسخان الماء وغاز المدينة.

وشملت هذه التدخلات كل من ولايات البيض “3 أشخاص”، وتيارت “5 أشخاص”، وذلك من جراء إستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون.

كما تم إسعاف، 3 أشخاص من ولاية سعيدة، جراء إستنشاقهم غاز المدينة المتسرب داخل المنزل.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم في حالة مقبولة إلى المراكز الصحية المحلية من طرف الحماية المدنية.

في حين تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة متكونة من 5 غرف بمسكن أرضي، بالمكان المسمى حي بن حمدان بلدية بن خليل.

وتسبب هذا الحريق في إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، وشخص آخر في حالة صدمة.

وتم تقديم للمصابين، الإسعافات الأولية في عين المكان، وتحويلهما إلى المستشفى المحلي من طرف أعوان الحماية المدنية.

ومكن التدخل السريع لذات الوحدات، من السيطرة على الحريق، ومنع إنتشاره إلى السكنات المجاورة.