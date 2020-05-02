وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال اليومين الأخيرين

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 6 وفيات و199 إصابة على اثر وقوع 163 حادث مرور، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم اسعاف المصابين، ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران، على إثر انهيار جدار خارجي طوله 8 أمتار لبناية قديمة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 6 حرائق حضرية.

ومست هذه العمليات، كل من ولايات الجزائر، ووهران، وسعيدة، وغرداية والشلف.

وتسببت هذه الحرائق، في إصابة 5 أشخاص بصعوبة في التنفس، جراء دخان حريق شب بمرقد مصنوع من بناء جاهز ببلدية بريان.

كما تم تسجيل إصابة 3 أشخاص من أعوان الحماية المدنية، بحروق من الدرجة الأولى، على إثر عملية إخماد حريق شب بمخزن للملابس ببلدية وهران.

وتم إسعاف جميع الضحايا في مكان الحوادث، و نقلهم إلى المستشفيات المحلية.

هذا وسمح التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية، بالسيطرة على الحرائق ومنع انتشارها.