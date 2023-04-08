وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال يومين

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 359 آخرون بجروح متفاوتة إثر حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الاخيرة بعدة ولايات من الوطن.

وحسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح، لتقديم الإسعافات الأولية لـ7 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون.

ووقعت هذه الحوادث، في كل من ولايات غليزان، وعنابة، البليدة وتيسمسيلت.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بالشلف، من أجل إطفاء حريق غابة هام شب بالمكان المسمى دوار جبل سيدي مروان، ببلدية تنس. حيث تم التمكن من إنقاذ عائلات تتكون من 18 فردا.

كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة من أجل إخماد 8 حرائق حضرية ومختلفة بولايات الجزائر وبجاية. وسطيف، وبرج بوعريريج، وباتنة، وسكيكدة، عنابة والوادي.