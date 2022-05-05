وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 223 آخرين بجروح في حوادث مرور وقعت خلال يوم عبر عدة ولايات.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، فقد تم تسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 4 الى 5 من الشهر الجاري، 2056 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن.

وفي سياق حوادث المرور، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 176 تدخل على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات،

خلفت هذه الأخيرة 6 وفيات و إصابة 223 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافاتنا.

كما سجلت أثقل حصيلة بولاية بجاية بوفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين على إثر إصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 26،

بالمكان المسمى بني منصور، بلدية بوجليل، دائرة تازمالت، الجرحى تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى أقبو وعيادة تازمالت .

بالمقابل، قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة، بإخماد حرائق 3 صناعية و مختلفة بولايات: قسنطينة، البليدة وولاية تبسة.

حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة 4 اشخاص بضيق في التنفس على إثر إستنشاق دخان حريق شب بخزانة للعدادات الكهربائية بعمارة، الكائنة بـحي علي منجلين بلدية الخروب.

أما فيما يخض التدخلات المتعلقة بالتقلبات الجوية، على إثر تساقط الأمطار، قامت وحدات الحماية بعدة تدخلات تمثلت في عمليات إمتصاص المياه، إنقاد الأشخاص المحصورين.

وكذا على إثر بعض الإنهيارات الجزئية، بولاية تيبازة، بلدية مناصر تم إنقاد شخص على متن سيارة جرفتها مياه الأمطار الغزيرة.

أما فيما يخص عمليات إمتصاص مياه الأمطار المتسربة للمنازل فكانت على مستوى: ولاية البليدة بعدة منازل ببلدية العفرون، ولاية تيبازة على مستوى عدة منازل ببلدية مناصر.

بينما ولاية مستغانم على مستوى عدة أحياء وسكنات ببلديات مستغانم، إستيديا، سوالفية وبلدية حاسي ماماش،

ولاية معسكر تم القيام بعمليات إمتصاص المياه على مستوى عدة أحياء ببلدية معسكر.

للتذكر تم تسجيل إنهيار جدارمترين لمنزل مهجور بحي سيدي عبد الرحيم، دون تسجيل ضحايا.

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