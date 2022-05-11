وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة
لقي 6 اشخاص حتفهم واصيب 179 آخرون بجروح مختلفة، في حوادث مرور سجلت على مستوى عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.
و في حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الاربعاء،فقد سجلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، وفاة اربعة اشخاص اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون
(ثلاثة اشخاص بولاية تبسة وشخص آخر ببلدية السوقر بولاية تيارت).
بالإضافة الى تقديم الإسعافات الأولية لـ 8 اشخاص عبر كل من ولايات تبسة، قالمة والنعامة،
حيث تم تكفل بهم بعين المكان قبل تحويلهم الى المستشفيات المحلية.
طالع أيضا:
وفاة 14 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع
كما لقي 14 شخصا حتفه وأصيب 428 آخرين. بجروح في حوادث مرور وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال أسبوع.
وفي هذا السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني في بيان لها، 357 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية.
وهذا خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 2 ماي 2022، أسفر عنه وفاة 14 شخصا وجرح 428 آخرين.
وأضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+30) حادث،
وارتفاع في عدد الجرحى قدر بـ (+51) جريح، مع تسجيل نفس عدد الوفيات.
كما تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 98%،
نتيجة عدم احترام قانون المرور،
الى جانب،عدم التقيد بمسافة الأمان. و الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.
و في هذا الإطار، جدّدت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، و توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
وفاة 27 شخصا في حوادث المرور خلال 72 ساعة
كما لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 608 شخصا بجروح في حوادث مرور، وقعت خلال 72 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من ولايات الوطن.
وذكر بيان المديرية العامة للحماية المدنية، بالحصيلة المؤقتة لحوادث الطرقات منذ بداية شهر رمضان، حيث تم احصاء وفاة 143 شخصا و كإصابة 4213 آخرين.
من جهة أخرى، قامت ذات المصالح خلال الفترة الممتدة ما بين 27 الى 30 أفريل الجاري، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 21 شخصا
أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة وسخانات المياه عبر عدة ولايات،
كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.
وفيما يخص التدخلات على إثر الأمطار الغزيرة، تم التدخل على مستوى ولاية المسيلة حيث تسببت الأمطار في نفوق 115 رأس من الغنم
داخل زربية غمرتها مياه الواد بالمكان المسمى دوار ولآد بوعبان.