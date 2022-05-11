وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 6 اشخاص حتفهم واصيب 179 آخرون بجروح مختلفة، في حوادث مرور سجلت على مستوى عدة ولايات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

و في حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الاربعاء،فقد سجلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، وفاة اربعة اشخاص اختناقا بغاز احادي اكسيد الكربون

(ثلاثة اشخاص بولاية تبسة وشخص آخر ببلدية السوقر بولاية تيارت).

بالإضافة الى تقديم الإسعافات الأولية لـ 8 اشخاص عبر كل من ولايات تبسة، قالمة والنعامة،

حيث تم تكفل بهم بعين المكان قبل تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

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