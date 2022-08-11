وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة
لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 217 آخرون بجروح، في حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من ولايات االوطن.
و في حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد انتشلت هذه الأخيرة، ضحيتين متوفيتين في البحر بولاية وهران.
خيث أن الضحية الأولى شاب يبلغ من العمر 35 سنة توفي بالشاطيء الكبير ببلدية مرسى الحجاج (خارج أوقات الحراسة).
بينما الضحية الثانية تتعلق برجل يبلغ من العمر 60 سنة توفى غرقا بشاطيء الحلزوني ممنوع للسباحة ببلدية مرسى الكبير.
وبخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية فقد أخمدت عناصر الحماية المدنية 54 حريقا من الغطاء النباتي منها 20 حريقا (غاباتي أدغال و أحراش)، وكذا 34 حريقا في محاصيل زراعية.
وحسب ذات المصدر فقد أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ15 هكتاربين غابات, أدغال وأحراش, إلى جانب 4173 حزمة تبن, 261 شجرة مثمرة و 140 نخلة.
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كما لقي 61 شخصا حتفهم وأصيب 1831 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1422 حادث مرور، سجل خلال الفترة الممتدة من الـ 31 جويلية إلى الـ6 أوت الجاري عبر مختلف مناطق الوطن.
و حسبما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الاربعاء، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة بولاية مستغانم.
بوفاة 9 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 82 آخرين على إثر 63 حادث مرور.
كما قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 1875 حريقا منها منزلية وصناعية، وكذا حرائق مختلفـة أهمها بولاية الجزائر، حيث سجل بها 168 حريقا.
وبخصوص العمليات المختلفة، فقد قام عناصر الحماية المدنية، خلال نفس الفترة،
بتغطية 4640 عملية إسعاف وإنقاذ لفائدة 571 شخصا في خطر.
هلاك 18 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة
كما لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 491 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور، بعدد من ولايات الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.
وحسب ما أفادت به اليوم السبت مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها، فإن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين قزام بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح.
وهذا على إثر انحراف سيارة نفعية وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 1، بالإضافة الى وفاة 4 أشخاص.
وإصابة شخص بجروح في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 6 ببلدية سيدي احمد، دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.
كما انتشلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، جثث 7 أشخاص توفوا غرقا، 6 منهم بشواطئ البحر وآخر بمجمع مائي،
بكل من الجزائر، تيبازة، سكيكدة، الطارف، مستغانم وغليزان.
من جهة أخرى، قامت ذات المصالح بإخماد حريقين بكل من ورقلة وتيميمون دون تسجيل ضحايا.
وحسب ذات المصدر، فقد مكن تدخل الاسعافات من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.