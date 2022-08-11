وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 217 آخرون بجروح، في حوادث مرور سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مناطق متفرقة من ولايات االوطن.

و في حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد انتشلت هذه الأخيرة، ضحيتين متوفيتين في البحر بولاية وهران.

خيث أن الضحية الأولى شاب يبلغ من العمر 35 سنة توفي بالشاطيء الكبير ببلدية مرسى الحجاج (خارج أوقات الحراسة).

بينما الضحية الثانية تتعلق برجل يبلغ من العمر 60 سنة توفى غرقا بشاطيء الحلزوني ممنوع للسباحة ببلدية مرسى الكبير.

وبخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية فقد أخمدت عناصر الحماية المدنية 54 حريقا من الغطاء النباتي منها 20 حريقا (غاباتي أدغال و أحراش)، وكذا 34 حريقا في محاصيل زراعية.

وحسب ذات المصدر فقد أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ15 هكتاربين غابات, أدغال وأحراش, إلى جانب 4173 حزمة تبن, 261 شجرة مثمرة و 140 نخلة.

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