وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 6 أشخاص، وأصيب 136 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حوادث المرور، سجلت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني، بـ 62 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 10 ولايات مست 33 بلدية، تحثهم وتذكرهم على احترام قواعد الحجر الصحي.

بالإضافة إلى القيام بـ 91 عملية تعقيم عبر 12 ولاية، مست 37 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين، 255 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و47 سيارة إسعاف و34 شاحنة.

من جهة أخرى تدخلت عناصر الحماية المدنية بتيسمسيلت، لانتشال جثة طفل، توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى دوار أولاد بلحاج بلدية لرجم.

وتم نقل جثة الضحية، إلى مستشفى تيسمسيلت.

وذكرت ذات المصلحة، إن عدد الوفيات غرقا في المجمعات المائية منذ الفاتح من جوان، قد بلغ 27 ضحية.

أما فيما يخص الوفيات غرقا في البحر لنفس الفترة فبلغ عدد الضحايا المتوفيين 28 غريقا، يضيف البيان.