وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور وإختناقاً بالغاز خلال يوم

لقي 3 أشخاص حتفهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع 5 حوادث مرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعدة مناطق من الوطن.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الأحد، مصالح الحماية المدنية، توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة على اثر استنشاقهم لغاز المدينة المتسرب داخل منزلهم العائلي.

ووقعت هذه الحادثة، ببلدية ودائرة برج بونعامة بتيسمسيلت، ويتعلق الأمر بعائلة تتكون من الأم “29 سنة”، وطفلة “4 سنوات، ورضيع “9 أشهر”.

ومن جهة أخرى، تدخلت ذات الوحدات لأجل تقديم الإسعافات الأولية لـ12 شخص، مختنقين بغاز أحادي الكربون وغاز المدينة المنبعث من وسائل التدفئة.

وتمت هذه التدخلات بكل من ولايات الجلفة، وغليزان وتبسة.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان، ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إطفاء 3 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولايتي البويرة والطارف، دون تسجيل أي خسائر بشرية.