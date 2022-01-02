وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور وإختناقا بالغاز خلال يوم

خلفت حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفاة شخصين وإصابة 182 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ143 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة شخصين وإصابة 182 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية.

للعلم، تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 19 شخص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر ولايات.

وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان ونقلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

كما تم تسجيل وفاة 4 أشخاص متسممين بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من أجهزة التدفئة. منهم 3 أشخاص بولاية خنشلة بمنزل على مستوى حي 241 مسكن ببلدية خنشلة. وإمرأة بولاية باتنة متوفية من جرأ إستنشاق أحادي أكسيد الكربون المتسرب من موقد نار طابونة بمنزلها السكني، بحي المنازرة ببلدية مروانة.

النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 23 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي. بالإضافة إلى القيام بـ 18 عملية تعقيم عبر المنشأة والهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تم تجنيد إمكانيات لمادية وبشرية للحماية المدنية والمتمثلة في 180 عون بمختلف الرتب. بدعم من الفرق المختصة من البحث والتدخل في الأماكن الوعرة و الغطاسين، بولاية المسيلة. وذلك لأجل عملية بحث عن الطفل المفقود منذ 18 ديسمبر 2021 ذو 09 سنوات. بالمكان المسمى الغيل ببلدية المعاضيد.

وتم العثور على الضحية متوفاة يوم 01 جانفي 2022 بالمكان المسمى جبل سيدي سحاب على بعد 20 كلم من مقر السكن العائلي. بحيث تم تحويله لمصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

طالع أيضا:

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp