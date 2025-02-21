وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور والاختناق بالغاز

لقي 6 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور والإختناق بالغاز التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحصيلة لتدخلات الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، 3658 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 23 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 203 تدخلًا، في عدة حوادث التي أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 237 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 5 تدخلات، تم خلالها إسعاف 8 أشخاص. فيما تم تسجيل حالتي وفاة.