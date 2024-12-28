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أخبار الجزائر

وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور والغاز خلال يوم

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور والغاز خلال يوم
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لقي 6 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور، واختناقا بالغاز، بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بلغ إجمالي التدخلات، 2676 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 32 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 124 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 163 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الاختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 11 تدخلاً، تم خلالها تسجيل حالتا وفاة، وإسعاف 17 شخصًا آخرين.

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