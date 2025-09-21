وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

توفي 6 أشخاص، في حوادث المرور والغرق، التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3039 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 186 تدخلا، في عدد الحوادث، والتي أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، وجرح 222 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية المدنية، 208 تدخلات، تم خلالهم إنقاذ 116 شخصا. فيما تم تسجيل حالتي وفاة.