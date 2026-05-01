أخبار الجزائر

وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم
توفي 6 أشخاص، في حوادث المرور والغرق، التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3218 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، فقد بلغ إجمالي التدخلات 176 تدخلًا، في عدة حوادث أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجرح 235 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الغرق، فقد تم تسجيل تدخلين، في حادثي غرق، أسفرا عن وفاة 3 أشخاص.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

