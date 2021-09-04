وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور و5 آخرين غرقا خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 371 آخرون بجروح متفاوتة في حوادث مرور عبر مناطق الوطن خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب مصالح الحماية المدنية. تم انتشال جثث ثلاثة أشخاص جرفتهم مياه واد ميطر ببلدية بوسعادة في المسيلة. ويتعلق الأمر برجلين يبلغان من العمر 56 سنة و 41 سنة وطفل ذو 9 سنوات.

كما تم، خلال نفس الفترة، تسجيل وفاة 5 أشخاص غرقا في البحر والمجمعات المائية بولايات المسيلة، تبسة، عنابة وبومرداس.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا. قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بـ 174 عملية تحسيسية عبر كامل التراب الوطني. لحث المواطنين وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

كما تم لنفس الغرض القيام بـ 34 عملية تعقيم مست منشآت وهياكل عمومية وخاصة. إضافة إلى مجمعات سكنية وشوارع، يضيف المصدر ذاته.