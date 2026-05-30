وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور خلال أيام العيد

لقي 7 أشخاص حتفهم، في حوادث مرور مميتة وقعت عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة والتي تزامنت مع أيام عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل خلال نفس الفترة، 2447 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 35 ثانية.

حيث سجلت المصالح نفسها، 256 تدخلًا، في عدة حوادث مرور، خلفت وفاة 6 أشخاص وجرح 349 آخرين.

وبخصوص حوادث الغرق لم يتم تسجيل أي تدخل.

