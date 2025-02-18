وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور خلال 24 ساعة

توفي 6 أشخاص وأصيب 192 شخصا في حوادث مرور، متفرقة عبر مختلف طرقات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة كشفت عنها اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3436 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 165 تدخلًا، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 192 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الإختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية 3 تدخلات، تم خلالها إسعاف 9 أشخاص.