وفاة 6 أشخاص محروقين  إثر انفجار سيارة في قسنطينة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، وفاة 6 أشخاص محروقين، إثر انفجار سيارة بعد اصطدامها بشاحنة ذات صهريج في قسنطينة.

وجاء في بيان المصلحة ذاتها، أن الاخيرة تدخلت على الساعة الخامسة صباحا، من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 133 بمنطقة الحجاج بلدية و دائرة عين عبيد ، الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة ذات صهريج لنقل الوقود و سيارة مزودة ب GPL متبوع بحريق.

كما تم تحويل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.