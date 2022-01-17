وفاة 6 أشخاص وإصابة 128 آخرين في حوادث المرور

لقي 6 أشخاص حتفهم، وأصيب 128 آخرين، جراء حوادث المرور، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 17 جانفي 2022. وسجلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، 3403 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، وفي سياق حوادث المرور. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 139 تدخل من أجل عدة حوادث عبر عدة ولايات الوطن.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 6 أشخاص وكذا إصابة 128 شخص أخر بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 8 أشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

كما تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 37 سنة مختنق بغاز احادي اكسيد الكربون داخل منزله العائلي بسيدي بلعباس.

فيما تدخل عناصر الحماية المدنية من اجل إطفاء 3 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية تيبازة، برج بوعريريج و تيارت.

وأدت هذه الحرائق الى اصابة شخصين بجروح على اثر حريق شب داخل مستودع لتخزين قطع الغيار ببلدية برج بوعريريج.

ومكن تدخل إسعافات الحماية المدنية، من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الأماكن المجاورة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 52 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

بالإضافة إلى القيام بـ 11 عمليات تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

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