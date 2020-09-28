وفاة 6 أشخاص وإصابة 161 اخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 161 آخرون بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة.

وحسب بيان للحماية مدنية، تم تسجيل اثقل حصيلة في الجلفة بوفاة 3 أشخاص اثر اصطدام سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 5 حرائق حضرية ومختلفة بالعاصمة، بومرداس، جيجل، عنابة وسيدي بلعباس دون تسجيل خسائر بشرية.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية بـ 33 عملية تحسيسية عبر 5 ولايات.

كما قامت وحداث الحماية بـ 55 عملية تعقيم عبر 10 ولايات من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 171 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 49 سيارة إسعاف و9 شاحنات.

كما تم وضع أجهزة أمنية لتغطية مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولاية الجزائر.