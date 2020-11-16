وفاة 6 أشخاص وإصابة 165 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال يوم واحد

سجلت وحدات الحماية المدنية 3090 تدخل خلال 24 ساعة الأخيرة، وكذا وفاة 6 أشخاص في حوادث مرور متفرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت التدخلات حوادث مرور عمليات التحسيس والتعقيم، الإختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 135 تدخل من أجل عدة حوادث مرور أدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 165 أخرين بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية تلمسان بوفاة شخصين بعد إنحراف سيارة من الوزن الخفيف واصطدامها بشجرة متبوعة بحريق.

وأضاف البيان، أن الحماية المدنية تدخلت لإسعاف 03 اشخاص مختنقين بالغاز في ولاية البيض.