وفاة 6 أشخاص وإصابة 295 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة 7529 تدخلا، بالإضافة إلى وفاة 6 أشخاص بسبب حوادث مرور.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد شملت التدخلات، العمليات التحسيسية، حوادث المرور، الإختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وقامت ذات الوحدات بـ 270 تدخل من أجل عدة حوادث مرور خلفت وفاة 06 أشخاص وإصابة 295 آخرين بجروح.

كما تم تسجيل حالتي وفاة إختناقا بالغاز،فبولاية عنابة توفي رجل يبلغ 59 سنة بغاز أحادي الكربون بوسط مدينة سيدي عمار.

وبولاية تيزي وزو وفاة شخص يبلغ من العمر 33 سنة إختناقا بعد تسرب الغاز داخل منزل بقرية أيت لعزيز ببلدية أيلولة.

كما قامت مصالح الحماية المنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 07 أشخاص مختنقين بغاز احادي الكربون بولايتي قسنطينة والبويرة.