وفاة 6 أشخاص وإصابة 343 آخرون خلال أسبوع 

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 343 آخرون في 296 حادث مرور بالمناطق الحضرية.

حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من 16 الى 22 من الشهر الحالي.

وأوضح ذات المصدر أنه بالمقارنة مع الحصيلة المسجلة في الاسبوع الماضي، فقد إنخفضت عدد الوفيات بـ 7 حالات.

في حين ارتفع عدد الجرحى بـ37 وفي عدد الحوادث بـ27 حادثا.

وترجع أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، بنسبة تفوق 90 بالمائة.

وهذا نتيجة عدم إحترام مسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق، و عدم التركيز عند السياقة.

حيث جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، والمراقبة الدورية للمركبة.