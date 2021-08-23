وفاة 6 أشخاص وجرح 177 آخرين في 89 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني نهاية هذا الأسبوع 89 حادث مرور جسماني. على مستوى المناطق الحضرية وأسفرت هذه الحوادث عن وفاة 06 أشخاص وجرح 117 آخرين .

وتشير المعطيات،حسب بيان للأمن الوطني، والتي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني،حسب ذات المصدر، دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، واحترام قانون المرور.