وفاة 6 أشخاص وجرح 371 آخرين إثر حوادث مرور خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وفاة 6 أشخاص وجرح 371 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 295 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 6 أشخاص وإصابة 371 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

كما سجلت وحدات الحماية 5457 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 169 عملية تحسيسية عبر 34 ولاية ، بالإضافة إلى 226 عملية تعقيم عبر 48 ولاية، وسخرت للعمليتين 63 سيارة إسعاف و 115 شاحنة و 853 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 6 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج في ولايات الجزائر، مستغانم والطارف.

معين تيت