وفاة 6 أشخاص و إصابة 381 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني 323 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية.وهذا خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري. أسفر عنه وفاة 6 أشخاص وجرح 381 آخرين.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي،عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -14 حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ -10 جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ -09 حالة.

و تشير المعطيات ذات الصلة،أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

إضافة الى عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار،تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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