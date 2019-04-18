وفاة 60 شخصا جراء الأمطار والصواعق في الهند

لقي 60 شخصا، مصرعهم، في الهند، جراء الحوادث المرتبطة، بالأمطار والعواصف الرعدية، والصواعق، خلال الأيام الماضية.

وأعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، مصرع 60 شخصا جراء الأمطار والصواعق.

وذكرت قناة “دي دي نيوز” الهندية، أن 25 شخصا لقوا مصرعهم بولاية “راجستان”.

فيما أكدت الشرطة بولاية “ماديا براديش”، وقوع 22 حالة وفاة.

كما أكدت سلطات ولاية “كغرات” وفاة 10 أشخاص على الأقل جراء العواصف المطيرة والترابية.

ولقي ثلاثة أشخاص آخرين مصرعهم، بولاية “ماهاراشترا” الهندية.

وذكرت تنبؤات الطقس، إلى احتمال تعرض مناطق عديدة بشمال وشمال شرق البلاد، لعواصف رعدية وهطول للأمطار، خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة