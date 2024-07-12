وفاة 60 شخصا غرقا منذ الفاتح جوان

وضعت الحماية المدنية برنامجا خاصا بجهاز حراسة الشواطئ، منذ الفاتح جوان، حيث أحصى الجهاز وفاة 60 شخصا غرقا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، نسيم برناوي، تم تسجيل وفاة 60 شخصا غرقا، من بينها 42 حالة على مستوى الشواطئ ممنوعة السباحة. و5 حالات خارج أوقات الحراسة، و5 أخرى في حالة السباحة الممنوعة.

فيما سجل 11766 تدخلا، مكن من إنقاذ 7925 شخصا، حيث أن أزيد من نصف حالات الغرق مسجلة على مستوى الشواطئ الممنوعة السباحة. 16 حالة من بينها على مستوى المجمعات المائية، من بينها 9 حالات في البرك.

وتحتل الفئة العمرية بين 19 -30 سنة نسبة 51.6 بالمائة من عدد الضحايا، وما بين 11- 18 سنة نسبة 29 بالمائة.

هذا وخصصت المديرية العامة لهذا الجهاز 10531 عونا لتأمين 455 شاطئا مسموحا للسباحة.