وفاة 61 شخصا جراء موجة حر في تايلاندا

تعاني عدة دول في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تايلاند وفيتنام، من موجة حر شديدة منذ أسابيع.

وتوفي 61 شخصا بسبب ارتفاع درجات الحرارة منذ جانفي 2024، مقارنة بـ 37 شخصا في عام 2023 بأكمله.

في تايلاند، توفي 61 شخصا على الأقل منذ بداية العام بسبب الحرارة الشديدة التي ضربت البلاد لأسابيع. حسبما ذكرت وزارة الصحة يوم الجمعة 10 ماي.

ولمدة أسبوع تقريبًا في أفريل، أصدرت السلطات في بانكوك تحذيرات يومية من الحرارة الشديدة. مع ارتفاع “درجة الحرارة المحسوسة” إلى أكثر من 52 درجة مئوية.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، توفي 61 شخصا بسبب ضربات الشمس. في جميع أنحاء البلاد منذ بداية عام 2024، مقارنة بـ 37 خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت الوزارة إن شمال شرق تايلاند، ومعظمه من الأراضي الزراعية، شهد أكبر عدد من الوفيات.

ويحذر العلماء بانتظام من أن التغير المناخي الناجم عن أنشطة بشرية سيؤدي إلى موجات حارة أكثر تكرارا وأطول وأكثر شدة.

وفي حين تساهم ظاهرة النينيو في ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي هذا العام. فإن ارتفاع درجات الحرارة في آسيا أيضا أسرع من المتوسط ​​العالمي. وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

ونصح أبيشارت فاشيرافان، رئيس قسم مكافحة الأمراض بالوزارة التايلاندية، الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة بالحد من رحلاتهم.

وهذا العام، استمر الطقس الحار والجاف لفترة أطول من المعتاد في البلاد، حيث يأتي موسم الأمطار ببطء.

وهبت عواصف رعدية في بعض المناطق هذا الأسبوع. مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة، لكن السلطات حذرت من حدوث فيضانات مفاجئة.

وفي أفريل، سجلت المملكة درجة حرارة بلغت 44.2 درجة مئوية في مقاطعة لامبانج. وهو ما يقترب من الرقم القياسي الوطني المسجل العام الماضي والذي بلغ 44.6 درجة مئوية.