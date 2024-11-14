وفاة 67 شخصا في الحوادث منذ بداية نوفمبر!

لقي 67 شخصا حتفهم، وأصيب 2475 آخرين في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة نشرتها المديرية لاعامة للحماية المدنية، سجلت ذات المصالح، 2056 تدخلاً في حوادث المرور منذ بداية شهر نوفمبر الجاري.

وخلفت هذه الحوادث، 67 شخصا، وإصابة 2475 آخرين، حيث تم تحويلهم لمختلف المؤسسات الإستشفائية المحلية.

كما سجلت ذات المصالح، 145 تدخلاً في حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، خلفت 11 وفاة و197 جريحًا.

وذكرت المديرية، أن القيادة مسؤولية كبيرة، والتزامك بالقوانين يحميك ويحمي كل من حولك.