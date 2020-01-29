وفاة 676 شخصا و19151 جريحا إثر حوادث مرور بـ2019

قدّم مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة نايلي عيسى، اليوم الأربعاء، حصيلة حوادث المرور ، خلال سنة 2019.

وقال نايلي، خلال منتدى الأمن الوطني، إن المصالح سجلت 15992 حادثا مروريا، حيث خلّف 19151 جريحا و676 قتيلا.

وأوضح المتحدث، أن الأسباب الرئيسية في حوادث المرور يعود بالأساس إلى العنصر البشري بـ15699 حالة.

بالإضافة إلى المركبة بـ166 حالة والطريق والمحيط بـ151 حالة.

واحتضن منتدى الأمن الوطني، بمقر مديرية الأمن العمومي بالمحمدية الجزائر العاصمة، ندوة إعلامية لتقديم حصيلة النشاطات الخاصة بمديرية الأمن العمومي.

ونشط الندوة مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة نايلي عيسى بحضور اطارات المديرية العامة للامن الوطني وممثلي الأسرة الإعلامية، المسموعة، المرئية، المكتوبة.