وفاة 68 شخصا وإصابة 1803 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 68 شخصا مصرعهم، وأصيب 1803 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع 1434 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة من 4 الى 10 جويلية الجاري.

وحسب حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في قسنطينة بوفاة 11 شخصا وجرح 59 آخرين.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، فقد قامت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، بـ163 عملية تحسيسية، عبر كافة التراب الوطني.

ووجهت هذه الحملات التحسيسية، لفائدة المواطنين لتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

هذا وبالإضافة إلى القيام بـ 96 عملية تعقيم عامة مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة، وكذا مجمعات سكنية وشوارع. وتم تخصيص لهذه العمليات، 653 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و123 سيارة إسعاف و43 شاحنة مضخة.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 3115 تدخل سمح بإخماد 2441 حريق منها منزلية صناعية ومختلفة، بالإضافة الى 6948 تدخل لتغطية 6293 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.