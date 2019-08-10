وفاة 7 أشخاص غرقا بالشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية خلال 48 ساعة

الوطني
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وفاة 7 أشخاص غرقا بالشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية خلال 48 ساعة
بقلم نسرين محفوف

انتشلت مصالح الحماية المدنية، جثث 7 أشخاص توفوا غرقا بالشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية، خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان الحماية المدنية، اليوم السبت، قامت ذات الجهة، خلال 48 ساعة الأخيرة بـ 1707 تدخل، سمحت بإنقاذ 1054 شخص.

وتم انتشال جثت 5 اشخاص متوفين غرقا في كل من بجاية، تيبازة، تلمسان، وهران، عين تموشنت.

وقد تم تحويل الضحايا إلى المستشفيات من طرف اعوان الحماية المدنية.

كما تدخلت الحماية المدنية للمسيلة، لانتشال وتحويل إلى المستشفى المحلي شخصين متوفيين غرقا بالمسطحات المائية، بكل من ولايتي تيبازة ومستغانم.


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