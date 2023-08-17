وفاة 7 أشخاص غرقا خلال أسبوع

لقي 7 أشخاص حتفهم غرقا، من بينهم 5 حالات على مستوى شواطئ البحر، وهذا خلال الفترة الممتدة من 10 أوت إلى صبيحة اليوم الخميس.

وحسب المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، فإن مصالح الحماية المدنية “سجلت منذ 10 أغسطس إلى صبيحة اليوم 7 وفيات غرقا”.

مشيرا الى أن الأمر يتعلق ب 5 حالات على مستوى شواطئ والبحر وحالتان بالمجمعات المائية.

وأضاف ذات المسؤول أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ “بلغ منذ بداية موسم الاصطياف 55.107 تدخل تم خلاله إنقاذ 36.238 شخص من الغرق”.