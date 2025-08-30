وفاة 7 أشخاص غرقا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 7 أشخاص، في حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، واصلت فرق الحماية المدنية عملها المكثف في جميع أنحاء البلاد. حيث بلغ إجمالي تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3930 تدخلًا، أي بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وتنوعت هذه العمليات بين حوادث المرور، وحوادث الغرق، وغيرها من المهام اليومية.

وفي مجال الإنقاذ البحري، فقد قامت فرق الحماية المدنية بـ 1281 تدخلًا، تمكنت خلالها من إنقاذ 965 شخصًا من الغرق. فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت المصالح 197 تدخلًا أدت إلى إصابة 310 أشخاص، مع تسجيل 4 حالات وفاة.

وتؤكد هذه الأرقام على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية للحد من هذه الخسائر البشرية.